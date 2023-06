Seat: Vi laver benzin-biler til det sidste

Direktør: Seat satser på benzin

Der er således ikke udsigt til nye Seat-modeller. Ikke desto mindre er den nytiltrådte direktør for Seat i Danmark fortrøstningsfuld i forhold til mærkets fremtid:

“Det er Seat, der skal holde benzin-skansen i koncernen. Til gengæld forventer vi, at Seat er dedikerede til netop det, til gavn for dem, som af den ene eller anden grund ikke ønsker at overgå til en elbil,” fastslår Seat’s nytiltrådte direktør i Danmark Christian Sauer, som også slår fast, at Seat bliver elektrificeret på et tidspunkt, men ikke i den nærmeste fremtid.

Seat's hovedkontor meddelte i en pressemeddelelse, at Seat i fremtiden ville blive omdannet til en kørselstjeneste, som allerede er etableret i Seat's hjemby, Barcelona. Ifølge Christian Sauer er det dog ikke nødvendigvis den løsning, der kommer til Danmark, når Seat ved udgangen af dette årti bliver elektrificeret.