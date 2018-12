Første test: Tarraco er nyt flagskib hos Seat

Kvalitetsfornemmelsen i Tarraco

Kabinen har fået et ekstra nøk op og fremstår lækker om end mange af knapperne er hentet fra Volkswagens restlager. Til gengæld er materialerne i rigtig fin kvalitet og specielt på steder, hvor vi ofte rører ved overfladerne, som rattet, dørhåndtag og gearvælger føles kvaliteten ekstra god.

Seat har gjort sig stor umage for at gøre Tarraco til den mest sportslige i segmentet, men vi er ikke helt sikre på, om det virker efter hensigten. Blandt andet er styringen meget let og meget følsom, som får Tarraco til at føles agil, men samtidig bringer en række knap så heldige unoder med sig også. Læs mere om det i næste nummer af Bil Magasinet.

Motorprogrammet kender vi fra søstrene Skoda Kodiaq og Volkswagen Tiguan Allspace med to diesel- og to benzinvarianter. Begge dieselvarianterne er på to liter med enten 150 eller 190 hk hvor der på benzinfronten er en 1,5-liters TSI-motor med 150 hk og en 2,0-liters TSI med 190 hk. De to kraftigste varianter er begge udstyret med firehjulstræk og DSG-gear som standard. Senere følger også en hybridvariant med en elektrisk rækkevidde på op mod 50 km.