Seat's vindtunnel kræver computerkraft fra 40.000 pc'er

Seat anvender den kraftigste computer i Spanien for at sænke vindmodstanden og forbedre aerodynamikken på sine biler. Målet er at bringe simulation så tæt på virkeligheden som muligt.

Supercomputeren hedder MareNostrum 4 og anvendes til alle mulige simulationer i forbindelse med udviklingen af nye modeller. Kapaciteten svarer til 40.000 pc'er, der arbejder sammen.

Computeren bor i et nedlagt kapel på Barcelona Supercomputing Center (BSC), og er så kraftig, at den lejes ud til andre formål som beregning af klimaforandringer og konsekvenser af miljøkatastrofer. Seat udnytter maskinens 165.888 processorer til at forbedre sine biler.

Der opretholdes en konstant temperatur på 24 grader og en luftfugtighed på 36 pct. for at udnytte processorerne optimalt.

Fremtidens computer bliver 1.000 gange hurtigere

Seat's forskere arbejder primært med bilers for- og bagender, men arbejder også at sænke vindmodstanden fra sidespejle, fælge, bremser og bund.

"I fremtiden vil det blive muligt at simulere hvad som helst næsten i realtime; Airflow, en bils struktur, forbrændingen i et kammer eller hvordan personen i bilen sidder. Om 15 år vil computerne være 1.000 gange kraftigere end i dag," siger Dr. Lehmkuhl fra Seat.

Barcelona Supercomputing Center er kanditat til at lægge adresse til MareNostrum 5, som bliver 20 gange kraftigere end den nuværende supercomputer.