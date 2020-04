Seat producerer respirator med motor fra vinduesvisker

Seat-fabrikkerne er lukket midlertidigt for at reducere spredningen af coronavirus, men i én produktionslinje arbejder 150 medarbejdere fortsat. Det er på fabrikken i Martorell, hvor en produktionslinje, som normalt producerer SEAT Leon, nu producerer respiratorer.

“Vores motivation er, at vi med vores knowhow kan masseproducere udstyr, som kan redde liv,” siger Nicolás Mora fra produktionsområdet i Martorell, i en pressemeddelelse.

Produktionen omstillet på en uge

På kun en uge har han og kollegerne omstillet produktionslinjen fra at samle biler til at samle respiratorer, som består af mere end 80 elektroniske og mekaniske komponenter.

Nogle af komponenterne er dog ikke helt ukendte for produktionsmedarbejderne, for respiratoren ved navn OxyGEN, som Seat's ingeniører har været med til at udvikle, benytter sig blandt andet af dele fra en gearkasse og en tilpasset elmotor fra en vinduesvisker.

Det handler om at redde liv

Teamet af ingeniører og andre produktudviklere lavede 13 prototyper, før de kom frem til den respirator, som er sat i produktion. Den er nu i en længerevarende test som et led i godkendelsesprocessen, inden den bliver taget i brug på spanske hospitaler. I mellemtiden fortsætter produktionen.

“Alene det at vide, at vi har forsøgt at redde liv, gør vores indsats det hele værd,” understreger Francesc Sabaté fra forskning og udvikling hos Seat.