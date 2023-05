Seat ligger for døden

Seat er slut om 7 år

Hvad sker der med Seat? Mens søstermærket Cupra, der er vokset ud af Seat, fra at være udstyrsvarianter til at være et selvstændigt mærke, vokser, så står modermærket Seat stille.

Det er længe siden, der er kommet nye modeller, og ifølge Seat selv er de heller ikke på vej,

Af en pressemeddelelse udsendt af Seat i sidste uge fremgår det, at de kendte modeller af Ibiza, Arona and Seat Leon får en overhaling i løbet af de kommende år, for at de kan holde sig på markedet i endnu fem til seks år.

Overhalingen består i en let opgradering og elektrificering, så modellerne kan fås som hybrid eller opladningshybrid, hvilket allerede er tilfældet med nogle af dem, samt en opgradering af kendte forbrændingsmotorer. Seat fortæller ikke, om det gælder både benzin- og dieselmotorer.