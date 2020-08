5 grunde til du skal købe Seat Leon som stationcar

1 | Leon Sportstourer ser mere harmonisk ud!

Nu stikker vi nok hånden ned i et rasende hvepsebo, men altså: Den nye Leon ser klart bedst ud med et solidt udhæng over bagakslen, som en kontravægt til modellens spidse snude.Vi vil gå så langt at påstå, at det er en af de mest vellykkede stationcars i mellemklassen netop nu set skråt bagfra. Her har designerne smækket en kæk "Leon" signatur på bagdelen og "overstreget" det med et smalt LED-bånd fra baglygte til baglygte.