ENDELIG kører vi den nye Seat Leon! Her får du Bil Magasinets dom

Hvilken motor skal du vælge i Seat Leon?

Den nye Seat Leon er også udstyret med de nyeste motorer fra VAG-koncernen. Den billigste Seat Leon bliver udstyret med en 1-liters 3-cylindret turbomotor med 90 hk. Derudover fås den nye Leon med den fremragende 1,5-liters TSI-motor 150 hk. Nyeste tilføjelse er denne eTSI-motor som betyder, at 1,5-liters motoren har fået et 48 volts mild-hybrid system.

Det er også fortsat muligt at udstyre Seat Leon med dieselmotor, og her har du på nuværende tidspunkt kun en 2-liters TDI-motor med 150 hk at vælge mellem. Alle motorer, på nær den lille 1,0 TSI-motor, kan fås med DSG-gear. Vi anbefaler dog, at hoppe over den billigste 3-cylindrede motor med 90 hk. Den nye Seat Leon fortjener som minimum en 1,5 TSI-motor med 150 hk.