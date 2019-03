Seat melder sig klar i elbilskampen

Batteriet kan holde varmen

Bilen er også udstyret med et avanceret termostyringssystem, som maksimerer bilens rækkevidde under selv de mest ekstreme forhold. Bilens varmepumpe kan reducere det elektriske varmeforbrug og dermed give op til 60 km ekstra rækkevidde – det er nyttigt i lande, hvor det kan blive koldt, så personerne i bilen er nødt til at bruge bilens klimaanlæg.

Bliver selvkørende

I takt med at vores veje bliver stadigt tættere befærdede, er bilerne nødt til at hjælpe personerne i bilerne. Og det gør Seat El-Born ved at integrere de nyeste funktioner til selvkørende biler og opkoblingsmuligheder – der kan gøre den moderne tilværelse lidt nemmere.

Seat El-Born er udstyret med et niveau 2 selvkørendesystem, der gør bilen delvist selvkørende, så den kan overtage styring, acceleration og deceleration.

Vi glæder os til at opleve Seat El-Born i levende live, når vi tager til den internationale biludstilling i Genéve 2019 i næste uge.