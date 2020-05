UPS! Seat viser priser på ny Leon ved en fejl – få dem her

De rigtige priser

Men ifølge Claus Jensen er alle priserne faktisk ikke endeligt på plads. Ud over de nævnte mangler prisen startprisen på indstigningsmodel, kaldet "Reference".

"Den bliver i hvert fald under 220.000 kr.", forsikrer Claus Jensen, men hvad den præcis bliver ligger ikke 100 procent fast, hvilket også er årsagen til, at den nye Seat Leon ikke skulle have været tilgængelig på seat.dk endu.

Indstigningsversionen "Reference" bliver ifølge Claus Jensen pænt udstyret med blandt andet godt sikkerhedsudstyr som automatisk nødbremse, blindvinkelassistent og træthedsovervågning. Standard bliver også varme i rattet, klimaanlæg, 8,25 touchskærm, nøglefristart og fartpilot, men ikke adaptiv fartpilot.