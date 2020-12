Mørkeræd? Et mærke har testet forlygter i 800 timer

Men hvad tester man så?

Først og fremmest, så vil Seat sikre sig, at deres lygter fungerer optimalt under alle omstændigheder. Så er det selvfølgelig vigtigt, at man tester lygterne i alle omstændigheder. De tester blandt andet, om lygterne er konsistente i deres rækkevidde og reaktionstiden på periodiske lys som bremselygter.

Samlet set går alt dette ind under Seat's '100% LED'-strategi. At LED-lys har fundet vejen til bilers forlygter er ikke isoleret set nogen nyhed, men at Seat går all-in på LED er specielt. Det fremmer teknologien for alle bilmærker.