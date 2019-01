Bravo SEAT! Bravo!

De tror jeg er en kedelig familiefar

I løbet af testugen finder jeg dog hurtigt ud af, at der ikke rigtig er andre, der kan se, at der gemmer sig 300 hk under hjelmen af den hvide Seat. De fleste kigger på mig og tror, at jeg er en familiefar på vej over i børnehaven. I virkeligheden kunne jeg ligeså have udskiftet barnevognen i bagagerummet med fire semislicks og være på vej til trackday. Seat’en elsker nemlig at blive kørt hårdt.

Firehjulstrækket er formidabelt til at overføre kræfterne, men fjerner måske også lige en snert at den ­aggressivitet, som den forhjulstrukne variant har. Spørger du mig, kan du sagtens spare pengene og vælge firehjulstrækket fra. DSG-gearet er straks værre.

Når du kører friskt til, er det fedt med en klassisk manuel gearkasse. Spørgsmålet er bare, hvor meget af tiden, du kører rundt med speederen i bund? De fleste af disse biler vil nok bruge en hel del tid på afslappende kørsel i byen, og her er DSG-gearet perfekt.

Der er ikke meget ekstra­udstyr at vælge til en Leon Cupra. Alt er nærmest inkluderet i Cupra-pakken. Du får blandt andet LED-lygter for og bag, sportssæder med Alcantara, 2-zone klima, sædevarme og en 8” farveskærm i midten. Du har sådan set ikke brug for mere.

Hvis du køber en Seat Leon ST Cupra, vil jeg godt love dig, at du bliver den gladeste familiefar af alle dem, du kender. Og det er med garanti.