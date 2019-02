Cupra Ateca 2,0 TSI 4Drive DSG7 er det lange navn for første udspil fra Seat's nye selvstændige performance-mærke. Cupra er navnet på bilmærket, Ateca er modellen og 2,0 TSI angiver, at vi har fat i en 2-liters turbobenziner med 300 hk. 4Drive står for elektronisk styret firehjulstræk lånt fra VW Golf R, hvorfra den 7-trins DSG-gearkasse (dobbeltkobling) også stammer.

Den tyske Seat-specialist JE Design har haft fingrene i bilen, og den er værd at se nærmere på.