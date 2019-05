Forrygende spansk SUV har et problem med prisen

På trods af de mange åbenlyse kvaliteter på papiret har jeg stadig kvaler ved denne bil, som hverken køreegenskaberne eller dens eksklusivitet kan indløse.

Jeg kan ikke lade være med at tænke, at kræfterne vil være bedre brugt i en lavere Leon. For når du kører gennem et sving, er det som at navigere en fiskekutter frem for en speedbåd, når den højbenede fætter skal dreje. Den har masser af greb og kløgtig elektronik, så du kommer effektivt rundt i kurver, men du føler dig distanceret fra køreoplevelsen.

Overvej en Seat Ateca FR

Det største problem er dog dens lillebror, Seat Ateca FR med 150 hk og DSG-gearkasse, der fås for 377.850 kr. I prisen får du endda store fælge, Alcantara og navigation. Lillebror er tilmed tilpas motoriseret.

Dén variant anbefaler jeg til naboen, da han senere på dagen også lige skal høre, hvad det dog er for en bil, jeg er kørende i.