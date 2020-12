Første test: Seat Ateca får diskret facelift

Hvad er nyt?

Seat Ateca er reelt SUV-udgaven af Seat Leon. De to adskiller sig dog en del fra hinanden, og Ateca er ikke bare højere, men også mere rummelig.

Den blev præsenteret i 2016, så med fire år på kofangerne er den klar til en mindre revision.

Modellen har klaret sig rigtig godt, så ændringerne er få og små. De fleste af dem skyldes de almindelige opdateringer, som VW-koncernen har gennemført på mange modeller.

Den reviderede Ateca er faktisk blevet 2 cm længere, men det skyldes udelukkende en ny, let revideret forkofanger, hvor som giver fronten et nyt udtryk. Derudover er den mest synlige ændring at navnet "Ateca" nu står på midt på bagklappen i en ny typografi med svung.

Den ligner en kvik håndskrift, men typografien går igen fra den nye Seat Leon.