Test: DET her er Formentor e-Hybrid's største problem

Formentor: Den aggressive familiebil

Spanske og vovede Cupra er for alvor ved at løsrive sig fra moderselskabet, Seat. Det sker med modeller, der udelukkende er friske og sporty – husk venligst, at alt er relativt. Ud over et unikt logo og detaljer i en blanding mellem bronze og messing er Formentor en model, der indtil videre udelukkende findes hos Cupra-mærket.

Under karrossen deler den halvhøje SUV/crossover en del teknik, mekanik og arkitektur med Seat Leon, som ikke overraskende også findes som en Cupra-model.

Formentor kombinerer et ­aggressivt udseende med familievenlige dyder som høj indstigning og rummelig kabine med valget om at skræddersy, om den spanske modebil skal være kraftfuld eller om den skal være et får i ulveklæder.