Cupra fejrer 1 års fødselsdag med ny Cupra Formentor

Nu kvik SUV

Vi har kendt til Cupra længe, men det er kun et år siden, at Seat meddelte, at Cupra blev et selvstændigt mærke. Det markeres nu med Cupra’s første unikke model, nemlig Formentor. Bilen er stadig et koncept, men man kan godt forvente at se denne bil på gaden, uden de store ændringer. Noget kunne tyde på, at Cupra satser på hurtige SUV’er. Først kom Cupra Ateca, som har solgt 14.400 eksemplarer siden lanceringen, og nu kommer Formentor, som også er en SUV/Crossover med overarme.

Denne konceptbil er udstyret med en hybrid drivline, der har en samlet systemydelse på 245 hk. Kræfterne leveres via en dobbeltkoblingsgearkasse.

Den trækker på forhjulene, og for at sikre at kræfter kommer effektivt ned i asfalten, er den blevet udstyret med et spærredifferentiale på forakslen. Det er en så kaldt plug-in-hybrid, som lades op via en stikkontakt. Det betyder, at den kan køre op til 50 km på ren elektricitet.