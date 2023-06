Er Cupra Born sjov?

Der er ro i kabinen og de 231 hk og 310 Nm giver et friskt antrit når du kommer fra en almindelig familien Danmark-fossilbil. Har du trådt speederen ned i en Tesla, er den mest sportlige Born i bedste fald kvik, selvom den udvendige styling lægger op til en GTI-oplevelse. Det får man ikke.

På motorvejen cruiser Born mageligt afsted med en god retningsstabilitet, men man kan godt mærke, at det her ikke er en elbil af seneste aftapning eller en fra premium-klassen: Born e-Boost er lidt stivbenet i undervognen, som om fjedrene er presset i bund af et tungt batteri og den er heller ikke specielt sportslig at dynamisk at køre, når du møder sving.

231 hk og baghjulstræk ville have været opskriften på noget sjovt i gamle dage, men Born vejer næsten to ton og drivlinen er iført så stram en spændetrøje, at baghjulene aldrig skejer det mindste ud, når du træder speederen hårdt ned ad et sving. Men til prisen er Born stadig en af de mest velkørende og smidige elbiler derude.