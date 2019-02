Cupra Ateca er på en svær mission

Cupra Ateca - et uoplagt valg?

Cupra skal ikke længere betragtes som en variant af en given Seat-model. De højtydende modeller får deres egen identitet under egne faner, farver og ikke mindst navn og logo.

Den første Cupra-model er en pumpet udgave af den populære kompakte SUV, Seat Ateca. Valget af Ateca kan virke forvirrende, for virker det ikke lidt useriøst for et performance-mærke at starte festen med en biltype, der er alt andet end oplagt til dynamisk kørsel?

Ville det ikke have været mere passende at tage udgangspunkt i Leon eller Ibiza, der allerede har vist deres Cupra-værdighed i tidligere varianter? Jo, måske nok – men på den anden side giver valget af Ateca det nye spanske bilmærke et forspring, da SUV-klassen, som Ateca tilhører, er populær som aldrig før.

Så selv om biltypen måske ikke er den mest oplagt til debuten for et performance-mærke, har Cupra Ateca alligevel en chance, da høje biler sælger som varmt brød i øjeblikket. Bilen er støvsuget for Seat-logoer, og i stedet har SUV’en fået eget logo, der minder om en guldsmed. Sammenlignet med andre Ateca’er er for- og bagkofanger anderledes. Dertil kommer også en unik ­farvepalette.