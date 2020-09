Årets Brugtbil 2020 er, trommehvirvel...

Årets Brugtbil 2020 er kåret!

Efter et tæt opløb mod målstregen kan Seat Leon i årgangene fra 2012-2020 kalde sig Årets Brugtbil 2020 kåret af en jury bestående af tekniske eksperter og biljournalister, der vurderer brugtbilerne ud fra en række kriterier såsom teknisk kvalitet, service- og reparationsomkostninger samt værdi for pengene.



Bil Magasinet har to repræsentanter i juryen i form af Anders Richter, og ekstern redaktør, Steen Bachmann. Om kåringen af Årets Brugtbil 2020, udtaler Steen Bachmann: "Leon giver fin værdi for pengene for dig, der vil have en bil, som det også skal være en fornøjelse at køre i - uden at prisen nærmer sig Audi-niveau. Bilbasens analyse viser et stort udbud af modellen, så der er noget at vælge mellem. Bemærk, at både dele og service er decideret billigt."



