Verdens dyreste nye bil ligner en perle-belagt speedbåd

Ugudeligt dyr

Det er den tredje og sidste Boat Tail, Rolls-Royce har bygget, og den slags sjældenheder koster knaster: Helt præcist 194 millioner kroner (28 mio. dollars). Vi ved ikke meget om de tekniske data (husk på at Rolls-Royce i gamle dage kun oplyste, at deres biler havde "tilstrækkeligt" med hestekræfter), men man kunne nemt forestille sig, at den seneste Boat Tail er udstyret med Rolls-Royce's biturbo V12, der producerer 571 hk i Rolls-Royce Cullinan.

Det er ikke meget mere end par dage siden, at der blev sat i en ny rekord for den dyreste bil generelt - mere end 1 milliard kroner!