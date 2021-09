"I dag er den mest betydningsfulde dag i Rolls-Royce Motor Cars’ historie siden 4. maj 1904. På denne dato mødtes vores grundlæggere, Charles Rolls og Sir Henry Royce, og blev enige om, at de sammen skulle skabe ’den bedste bil i verden’. I dag, 117 år senere, er jeg stolt over at kunne meddele, at Rolls-Royce skal begynde testprogrammet på vejen for et ekstraordinært nyt produkt, der vil løfte den globale revolution af elektriske biler og skabe den første, og fineste, super-luksusprodukt af sin type," lyder det fra bossen.

Hvad skal den koste, og hvor langt kan den køre?

Der er ingen oplysninger om batteriets størrelse, effekt eller målet for rækkevidden, men da ejerne af mærkets biler ikke kører særlig langt og typisk har fire andre biler (og en yacht), og er rækkevidden mest af symbolsk betydning.

Med hensyn til effekten er det helt sikkert, at den bliver højere end i mærkets nuværende biler med V12-biturbomotorer, der kører på benzin.

Prisen vil være af marginal betydning, for der vil være så stor efterspørgsel i starten, at fabrikken kan sætte den, som de vil. Et kvalificeret gæt er dobbelt op på prisen for en ny Rolls-Royce Wraith coupé, der i dag koster 2.130.000 kr. ekskl. moms og registreringsafgift eller cirka 6,5 mio. kr. på danske plader.

Med de nuværende afgifter for elbiler vil Spectre dermed komme til at koste cirka det samme som en Wraith på danske plader.