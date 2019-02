Rolls-Royce Phantom er så majestætisk, at folk tror, du er kongelig

Hvilken motor?

Motoren er en ny generation af en 6,75-liters V12 med to turboladere. Med et moment på 900 Nm fra forhøjet tomgang kunne den trække et godstog, hvis den fik lov, men i en Rolls er det nok at at vide, at der er power på lager – man behøver ikke demonstrere det.

At kæmpebilen kan flytte sig viser en respektabel 0-100-tid på 5,3 sek.

I almindelig trafik er V12'eren næsten lydløs i kabinen, og du skal virkelig anstrenge dig for at kunne høre, og den har 6, 8 eller 12 cylindre.

Man mærker knapt nok, at bilen sætter sig i bevægelse, og når den skal bringes til standsning, gør en bremsepedal med en længere vandring sit til, at det er muligt at standse blidt som en fjer på et silkeklæde.