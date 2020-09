Klar på et nyt dollargrin? Sig hej til den nye Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost bliver firehjulstrukket

Frem over kommer Rolls Royce Ghost til at være baseret på samme platform som dens storebrødre Phantom og Cullinan. Det skal dog siges, at der stadig er BMW-produkter at finde i bilerne, men den grundlæggende platform er sin egen.

En af nyhederne den bærer med over fra Cullinan er bl.a. at Ghost frem over vil være både firehjulstrukket, men også kan dreje på alle fire hjul, hvilket skulle hjælpe med at gøre bilen lettere at manøvrere rundt i storbyens tætte gader.