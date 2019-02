Rolls-Royce Cullinan på glatis

Hvad møder os i Norge?

Kolossal og majestætisk byder verdens dyreste SUV os velkommen. Vi er egentlig taget til Norge med en helt anden agenda for øje, men muligheden for at være ét af de første danske medier til at sidde bag rattet af den første SUV fra Rolls-Royce, siger vi ikke nej til.

Først bliver vi bedt om at tage plads på bagsæderne i de store loungestole, der skal fragte os ned til Tisleifjorden. Uanset hvilken model er det en oplevelse i sig selv at sætte sig til rette i en Rolls-Royce. Også i Cullinan hvor bagdørene lukkes elektrisk ved tryk på en knap og gør verden udenfor tavs. Imellem sæderne er der selvfølgelig et lille køleskab, der, under normale omstændigheder, skal holde champagnen kold.

Selvom vejen er dækket af sne og is sørger et lille kamera i forruden for at scanne underlaget og sende informationerne videre til luftundervognen, der sørger for at gøre overfarten silkeblød – lidt som jeg forestiller mig transporten på et flyvende tæppe vil være. Desværre er der slet ikke tid nok til at fordøje alle sanseindtrykkene men Cullinan er uden tvivl en af de absolut mest luksuriøse SUV’er, du kan købe for penge.