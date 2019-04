Første test: Rolls-Royce Cullinan er bilernes konge

HVAD HAR DEN AF MOTOR

Der er rigeligt med motorkraft som altid i en Rolls-Royce. Den 6,75-liters V12 har to turboladere og yder knap 600 hk, men du bruger sjældent mere end fem eller ti procent af kræfterne.

Med en 0-100-tid på 5,2 sek. er her altid overskud, men man har egentlig ikke behov for at demonstrere eller udnytte det. Det er bare rart at vide, at bilen kan alt. Motoren overfører kræfterne til 22"-hjulene via en 8-trins automatgearkasse, der kører som var den smurt i fløde.

HVAD ER POINTEN

Målet er at kunne transportere personerne ombord på et magisk flyvende tæppe uanset om man kører på hullede byveje, på et stykke af Autobahn med fri hastighed eller på en klippe i Marokko. Mottoer er *Effortless Everywhere* (overskud overalt).