Majestætsfornærmelse fra Mansory

Navnet er Rolls-Royce Mansory Coastline

Det tyske firma har iklædt den store Rolls en 2-tonet lak og et wide-body skørtesæt, angiveligt for at gøre bassen mere dynamisk at se på.Skærmforøgere dækker over enorme 24" fælge, mens falskt udseende luftindtag på forskærmene sælger ud af bilens adelige karaktér. Der er heller ikke meget godsejer over bagenden, hvor Mansory har installeret en stor hækspoiler, mens firkantede udstødningspiber kigger ud af et overdramatisk diffusor-panel.



Den kontroversielle stil fortsætter indenfor. Her finder du blødt turkis læder på dørsider, rat og sæder – inklusiv det barnesæde, der optræder på pressebillederne.