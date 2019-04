"Du skal kunne køre gennem 50 cm mudder og stige ud uden at få beskidte benklæder"

"Cullinan har åbnet markedet for nye kunder, og det har været en stor fornøjelse for os at tage i mod dem. Vi ser mange, der tidligere har haft den opfattelse, at en Rolls-Royce´ biler var lidt for formelle for dem. Jeg talte fornylig med et amerikansk ægtepar, der har købt en Cullinan. De fortalte, at den var en glimrende 'undskyldning' for at købe en Rolls-Royce.

Det har også betydning, at Cullinan er vores første praktiske bil. Den er velegnet til børn, du kan få gummimåtter i bunden og i bagagerummet, og den er nem at komme ind og ud af. Den har fem sæder som udgangspunkt, og splitbagsæde som i en almindelig bil. Bagsædet kan lægges ned med et tryk på en knap, så du ikke skal anstrenge dig med det."