Dansker ny designchef hos Rolls-Royce

Den danske bildesigner Anders Warming er udnævnt til ny designchef for Rolls-Royce. Det meddeler Rolls-Royce.

Anders Warming, der er 48 år og fra Gentofte, er en af Danmarks højest positionerede bildesignere, med en lang karriere inden for BMW-gruppen, hvor han startede i 1997. Efter en afstikker til VW fra 2003-05, blev han chef for eksteriør-design hos BMW i 2007.

Fra sin første tid i BMW, tilskrives han blandt andet æren for den første BMW Z4 fra 2002. I anden periode stod han bag BMW 5-serie og 6-serie fra 2009 og ikke mindst 2. generation af BMW X3 fra 2010.

I foråret 2011 blev han chefdesigner for Mini, der er en del af BMW-koncernen. Her stod han blandt andet bag den nye Mini Clubmann fra 2015, men Anders Warming stoppede hos Mini i 2016, hvorefter han havde en kort periode som chefdesigner hos det nye tyske bilmærke Borgward. Her præsenterede han konceptbilen Borgward Isabella i 2017, inden han forlod Borgward og etablerede sin egen design-virksomhed i 2019.