Bilverdenens mest kendte figur fylder rundt!

The Whisper

Men hvor stammer Spirit of Ecstasy egentlig fra? Tilbage ved mærkets spæde start havde en baron ved navn John Montagu besluttet sig for at gøre sin Rolls-Royce til noget helt specielt. Han hyrede en skulptør, Charles Robinson Sykes, der straks gik til værks. Modellen, der skulle pryde kølerhjelmen, var ingen mindre end Montagus sidespring og sekretær, Eleanor Thornton. På den originale skulptur holdt Thornton én finger foran læberne i et tys. Skulpturen blev derfor kaldt 'The Whisper', eller 'En Hvisken'.

Kort tid efter dette udviklede hændelsen sig til en tendens: Mange kunder ombyggede selv kølerfiguren, og det var Rolls-Royce ikke glade for. De besluttede sig for at lave deres egen kølerfigur, der var så pæn, at ingen ville tage den af. Således blev skulptøren Sykes hyret til at udforme Spirit of Ecstasy på alle Rolls-Royce op til 1939.