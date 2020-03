Hvor meget Rolls-Royce får du for 50.000 kr.? Chefen undersøger sagen i England

150.000 kr. på danske plader

Den oplevelse kan blive din selv på danske nummerplader, for under 150.000 kr. – dog med rattet i højre side. Skal du have rattet i den “rigtige” side, stiger prisen uden afgift hurtigt til det dobbelte.

I alle tilfælde gør du klogt i at lede efter en bil med så veldokumenteret servicehistorie som muligt. Det er dyrt at renovere og servicere en Rolls-Royce. Mange reservedele er simpelthen dyre, og hertil kommer, at det er en kompliceret bil. Ikke mindst affjedringssystemet kan give selv en god mekaniker udfordringer.

Du slipper ikke udenom, at det koster lidt at holde en engelsk herregård på hjul kørende, men luksusoplevelsen er sublim – ikke mindst i forhold til købsprisen.