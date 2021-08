Store drømme i små boliger

Renault har med deres nye Trafic Space Nomad, taget kampen op mod VW California om at give campingelskende danskere fire hjul under deres outdoor-drømme.

De senere år er mange, både i Danmark og i udlandet, begyndt at drømme stort om at rykke rødderne op og flytte i små miniboliger med motor og drivlinje. Vanlife-livsstilen stormer frem og er både for dem som ønsker at leve nomadelivet permanent og for dem som bare vil prøve kræfter med det firhjulede liv på midlertidig feriebasis.

Umiddelbart er det et snedigt tidspunkt for Renault at lancere en ny campervan, da efterspørgsel er enormt høj.