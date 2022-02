Langturstest: Fransk VIP-bus med kraftig dieselmotor slagtes af danske afgifter

Fire venner og jeg kører en weekend fra København og til et sommerhus i Skagen for at teste VIP-bussen på langtur, og det klarer den i fin stil.

Bussen er udmærket støjdæmpet op til 100 km/t, hvorefter vindstøj gør det umuligt at tale med passagererne bagi. Det lever man med, og nyder den fint afstemte diesel­motor med et pænt moment (sejtræk) på 380 Nm til rådighed nede fra 1.500 o/min.

Bussen er angivet til 15,7 km/l i snit i WLTP-normen, men kørte 12,9 km/l på vores tur, hvilket er okay med fem personer ombord og god fart på motorvej.

Syv sæder og mødebord i Trafic

Hvis vi tager kabinen bagfra, er her et bagsæde med tre pladser, der kan skydes i længden eller fjernes helt.

I midten har vi et klapbord, der er omstændeligt at slå op, men brugbart, og to separate stole, der kan drejes 180 grader, så man kan se bagud eller fremad.

Forrest er her yderligere to identiske stole med armlæn – ialt er her syv sæder. Læder til alle stole koster 35.000 kr., og VIP-pakken med bord og vendbare stole står i 40.000 kr.

Afmonterer og fjerner man de to bageste sæderækker, er her mere end seks kubikmeter bagageplads.