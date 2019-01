Test: Derfor hører Renault Zoe til blandt fortidens elbiler

Renault Zoe får større batteri

Renault forsøger at puste nyt liv i mærkets lille elbil, som går under navnet Zoe. Operationen er dog mislykkedes. Renault Zoe har tidligere fået et større batteri, hvilket øger kapaciteten til 41 kWh, og nu er motoren også blevet kraftigere. Det betyder, at der nu er 108 hk på lager i topvarianten. Du kan dog stadig købe den med 90 hk og et lavere udstyrsniveau.