Renault genopliver navn med banebrydende elbils-hybrid

Velkommen tilbage, Scenic

Den rummelige familiebil, Scenic, fik for bare dage siden dødsstødet af Renault – og allerede nu har det franske mærke planer om at genintroducere bilen. Denne gang foregår det dog i form af en avanceret form for hybrid ved navn Scenic Vision.

Her blandes ikke benzin- og eldrift, som i en 'normal' hybridbil. I stedet skal den elektriske drivline, som lånes fra Renault Megane, fodres af en brændselscelle, der kører på hydrogen, og altså ikke udleder noget.

Et lignende system har været brugt i begrænset omfang hos Mercedes tidligere, men Renault tør godt love, at konceptbilen her munder ud i en rigtig bil i 2024.