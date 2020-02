Skal du bruge en billig elbil? Nu bliver Renault Twingo gjort elektrisk

Twingo skifter ikke design

For få uger siden annoncerede Renault, at de havde planer om at afsløre deres Twingo Z.E. i løbet af 2020. Det var de ikke længe om at følge op på.

Renault løfter nu sløret og giver den elektrificerede Twingo sin officielle premiere. Twingo’en beholder designet fra sin tvillingebror med forbrændingsmotor, der fik et facelift i januar sidste år.