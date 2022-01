Er du i isolation? Så gå på Renault's museum hjemmefra

Tag på digital museumsrundtur

Hvis du er typen, der nyder et godt museum, så læs med her: Over december åbnede Renault for adgang til deres digitale museum med titlen 'The Originals', et digitalt museum, der strækker sig fra Renault's allerførste bil, til Formel 1-bilen fra 2006.

Hver model er skannet og omdannet til en digital 3D-model, hvorefter hver detalje er nøje gennemgået. Derudover følger også optagede lydeffekter af hver model, så man kan lytte til alt fra lyden af dørene til motoren.