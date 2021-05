Renault Sport skifter navn: Nu skal Alpine tilbage på banen

Okay men... hvorfor?

Det kan godt være, hjertet forstår hvorfor Renault Sport er kedeligt og Alpine er sjovt, men hvordan kan det være, at Renault skifter navnet på Renault Sport? Først skal vi kigge på, hvor Renault ellers har brugt Alpine-navnet.

Allerførst blev navnet brugt af en uafhængig fabrikant, der i 1955 stiftede Alpine. I 1976 optog Renault Sport Alpine, og i 1995 blev den sidste bil med Alpine-mærkater bygget.

I 2017 blev mærket brugt på den nye A110, og navnet tilfaldt også en racerserie, der kørte i A110 Cup-racere.

I januar 2021 annoncerede Alpine efter en restrukturering, at mærket skulle i mere vid brug, og fremover udelukkende ville bygge elbiler. Mærkatet har altså i nyere tid været brugt som en form for 'frisk start' for Renaults projekter.

Ifølge Alpine's CEO, Laurent Rossi, har mærket også en lignende funktion i denne ombæring:

"Som en del af den mærkeorienterede reorganisering af Renault-koncernen, er det centralt at de individuelle enheder bærer Alpine navnet og forstår værdierne og ambitionerne af mærket. Alpine sigter efter at være et luksus-sports mærke, som er forrest inden for innovation og teknologi," siger Laurent Rossi.