Helt GAKGAK! Renault Megane R.S. Trophy-R koster 799.900 kr. og har kun plads til to...

Hvordan adskiller den sig fra en "almindelig" Megane R.S. Trophy?

Sportsafdelingen Renaultsport er gået til ekstremerne for at få det optimale ud af Megane RS. For at forstå hvor vild den er, får du lige stamtræet:

Renault Megane R.S. er en rimelig civiliseret GTI med forhjulstræk, 4Control firehjulsstyring og 280 hk. Den koster fra 457.900 kr.

Renault Megane R.S. Trophy er bedre rustet til en trackday og topper op med 300 hk, Torsen differentialespær, Cup chassis, sportsudstødning, røde 19" fælge og Alcantara-rat. Den koster fra 497.900 kr.

Renault Megane R.S. Trophy-R er et rendyrket banebæst fokuseret på at slå rekorder. Den har stadig kun 300 hk under motorhjelmen fra en 1,8 liters turbomotor, så prisen virker i første omgang helt gakgak: 799.900 kr. Og dét er for en bil, der kommer uden bagsæde...



For pengene får du en GTI, der er opdrættet til at uddele konkurrent-lussinger på en racerbane.