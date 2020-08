Renault Megane med strøm til 65 km og middelgod pris

Renault Megane med strøm til 65 km

Renault er klar med Megane i en let opfrisket version, som nu også fås med hybridmotor med mulighed for opladning. Drivlinjen har 160 hk fra en 1,6 liters benzin-motor på 90 hk og to el-motorer, der får strøm fra et, 9,8 kWt batteri, som giver power nok til en el-rækkevidde på 65 km.

Den teoretiske brændstoføkonomi er således på 77 km/l, hvilket burde giver Renault'en et stort fradrag i registreringsafgiften, og dermed gøre den billig.

Startprisen på 259.900 kr. er da også attraktiv, men Det er stadig 13.000 kr. mere end en Megane med 1,6 liters benzin-motor på 140 hk, automatgear og samme udstyr.

Hybrid-versionen har automatgear som standard. Megane starter fortsat ved 189.900 kr.