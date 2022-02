DERFOR skal du vælge Renault Zoe's efterfølger

Megane kører nærmest... sjovt?

Som man måske kan udlede fra design og størrelse, så har Renault forsøgt at hive det sportslige frem i den eldrevne Megane: Hjulene er rykket langt ud mod bilens hjørner, vægten er forsøgt gjort lav, og størrelsen er mindre end forventelig. Desuden har Renault udstyret bilen med en usædvanligt lav styreudvekslings på 12:1, hvilket bidrager til, at bilen umiddelbart føles let på tå.

I praksis er Megane dog ikke fri for de køredynamiske faldgruber, der typisk rammer en elbil. Selv om vægten er relativt lav, så er den stadigvæk omkring 300 kg tungere end en WV Golf – et eksempel på en tilsvarende fossilbil. Koblet med et forhjulstræk betyder det, at Megane til tider kan føles en smule overbelastet på greb. Affjedringen er hård i afsættet, men udviser også en forbløffende grad af dæmpning over større bump.