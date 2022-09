På bagsædet føler man sig derimod snydt – her er samme benplads som i forgængeren, men selv om batteripakken er forsøgt gjort tynd, så falder Megane stadigvæk for et klassisk elbil-syndrom: Gulvet er højt i kabinen, og det giver en akavet vinkel for benene, hvis man er høj passager. Desuden er lofthøjden begrænset – her er ikke plads til høj frisure. Hvis du ikke har stor behov for meget bagsædeplads, men ofte fylder bagagerummet op, er Megane et fint valg.