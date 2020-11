Billig mini-SUV kører uden om Danmark

Mød Renault Kwid

Ét kig på den danske trafik i dag, og du vil vide to ting: Vi elsker små, billige biler, men vi elsker også dem, der har lidt design fra en offroader: SUV'er. Renault Kwid slår lige præcis de to fluer, med et enkelt smæk. Men hvordan kan det så være, at det er Peugeot 108, der drøner til toppen af salgslisterne, når det kunne være Kwid?

Ved første øjekast er alting sammenligneligt: Kwid kan fås med en 0,8 eller en 1,0-liters 3-cylindret benziner uden turbo. Det kaster sølle 67 hk af sig, men det er til at leve med. Bilen vejer nemlig under et ton, og man kan forvente at køre omkring 20 kilometer på én liter benzin.