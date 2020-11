Renault Kangoo vil være mindre erhvervsdrivendes nye varebil

Vinker farver til Dokker i 2021

Med Renaults lancering af Express tegner det også begyndelsen på enden for Dacia Dokker, den prisbillige mini-varebil fra Renaults søstermærke. Det sker, fordi Renault har valgt at overtage markedet fra Dacia.

Rationalet bag er, at Renault allerede har en velopbygget historie inden for varebiler, og at det derfor er mere attraktivt for firmaer at handle LCV-biler hos Renault frem for Dacia.

Men Dacia Dokker har endnu lidt tid at leve på: Den nye Kangoo og Express kommer ikke på markedet før Q2-Q3, 2021.