Her er 32 elektroniske hjælpesystemer, der udover at øge sikkerheden, også hjælper med under kørslen og ved parkering. Blandt andet fås Espace med en kombineret rejseassistent og adaptiv fartpilot, der henter data om vejforhold online og kombinerer med adaptiv fatrtpilot og aktiv vognbaseassistent.

Som noget nyt fås Espace også med et headup-display på 9,3 tommer, hvor man udover fart også kan se de forskellige aktive køresystemer. Her er også 360 graders kamera.