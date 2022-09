Renault bygger lille driftmonster med ikonisk navn

50 års jubilæum af R5

Det er 50 år siden, at Renault 5 blev lanceret, og det fortsætter Renault med at fejre med stil. Først præsenterede de i juli en Renault 5 Diamant, hvor det hele handlede om udseende og et underligt marmorrat, der ligner en kringle. Nu kommer en sportslig fejring af Renault 5 Turbo 2, hvor det hele handler om racerbanen.

Som det er blevet standard med fabrikkernes "restomods", så er det selvfølgelig elektriske kræfter, den gemmer på. Bagerst findes to elmotorer, en til hver af baghjulene. De leverer samlet 380 hk til en bil, der vejer 1.500 kg med batteri og det hele. Renault har prioriteret baghjulene så man kan lave nogle flotte donuts. Batteriet er på 42 kWh, så det er et åbent spørgsmål om det er bagdæk, eller batteriet der giver op først.