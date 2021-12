Gammel dame med bred røv: Renault 5 Turbo 2 har temperament... og ketchupeffekt

Et frygtindgydende syn

På en øde rasteplads møder jeg den testesteronpumpede Renault 5 Turbo 2 fra klassikerspecialisten Stelvio Automobili i Måløv uden for København. Den virker ærligt talt frygtindgydende med sine store skærme og olietøndebrede bagdæk.

Den ligner nærmest en karikatur og får mig til at tænke på tegneseriehelten Hulk, hvis t-shirt revner under presset fra de svulmende muskler, når han bliver arrig. Så ved du, at det er på tide at komme væk.

Og døjer du med nervøs mave, er der da absolut heller ingen grund til at nærme dig en Renault 5 Turbo, for den har intet at gøre med en standard Renault 5.

Sporvidden er bredere, undervognen er sænket, og i hvert hjørne sidder enorme skivebremser, dobbelte triangel-hjulophæng og kraftige krængningsstabilisatorer. Det er ikke en rørgitterkonstruktion, men chassiset er ombygget og forstærket til opgaven. Motoren ligger bag forsæderne med en 5-trins gearkasse lagt i direkte forlængelse. Det giver hele 60 pct. af vægten på baghjulene.

Til rally i den såkaldte Gruppe 4 var Renault 5 Turbo perfekt. Den klarede en topfart på 200 km/t, og du kan kun gisne om, hvad de hurtigste racerudgaver med 350 hk kunne præstere. Heldigvis for os bilelskere var Renault nødt til at fremstille 400 eksemplarer af rallybilen til civilt brug for at kunne få 5 Turbo homologeret.

Alle racerversioner er derfor baseret på den første udgave. Efter den første serie præsenterede Renault i 1984 en billigere Turbo 2-version (som testbilen), hvor en række kostbare komponenter i aluminium og magnesium (f.eks. døre, tage og bagklap) blev skiftet ud med standarddele i stål.