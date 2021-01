Renault 5 får comeback!!

Idémanden bag Fiat 500

En af hovedmændene bag det storstilede projekt er Renault’s nye direktør, Luca de Meo. Hvis du ikke kender ham, er du lovligt undskyldt, men han har faktisk spillet en stor rolle i at genintroducere retrodesigns.

Han har tidligere været hos Fiat, og var en af de ansvarlige for, at italienerne lavede en nyfortolkning af den gamle Fiat 500 – en bil der reddede Fiat.

Der er søgt en hel del inspiration fra forgængeren. Designteamet har “genbrugt” designdetaljer som stoftag, brede skærme og kompakt ydre.

Som prikken over i’et har man valgt at lakere bilen i den klassiske gule RS-farve, der godt kunne være et hint om, at den lille elbil formentlig har rimelig godt skub i sig.