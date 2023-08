Første test af Renault Espace

Hvordan kører Espace?

På landevej og i sving føles Espace en smule tung. Det må man forvente af en stor bil, men firehjulsstyring (ekstraudstyr) bidrager positivt. Det lader baghjulene drejer modsat af forhjulene i lav fart for at opnå mindre vendediameter, og med forhjulene ved højere hastighed for at give bedre stabilitet i kurver. Sving og kurver er der masser af her i Porto, så jeg forsøger at udfordre bilen en smule.

Espace vil gerne være med trods størrelsen, men har en smule svært ved at bestemme sig. Skiftet mellem el, benzin og begge dele er en smule tøvende, og det gør, at den 3-cylindrede 1,2-liters benzinmotor pludselig sætter lidt overraskende ind. Med andre ord savner man noget mere harmoni i drivlinjen, men det kan vi først sige mere om, når vi får lov til at teste bilen på dansk jord.