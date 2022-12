Ny hybridbil er årets fornuftskøb i Europa

Renault Austral er kåret som det bedste nybils fornuftskøb 2023 af den europæiske Autobest jury.

"Best Buy Car of Europe 2023" blev kåret med pæn afstand til nr. 2 blandt de seks finalister, kåret af de 32 jury-medlemmer fra lige så mange europæiske nationer.

Nr. to Peugeot 308 og nr. tre Opel Astra er til gengæld kun adskildt af få point, hvilket måske afspejler, at de de to modeller benytter samme grundlæggende teknik og produceres af samme koncern. Se point og de øvrige placeringer herunder.