Bedre end et el-løbehjul? Snart kan du se de her alle vegne!

Er fremtiden (endelig) nu?

I efterhånden mange år har vi hørt bilmærkerne forsøge at indfange “fremtidens mobilitet” - en- eller to-personers køretøjer (som regel på el), der nemt og miljøvenligt skal gøre bytransporten til en leg. Hverken Toyota’s i-Road, Citroën Ami eller Renault Twizy revolutionerede bilparken, men nu er Renault klar med et nyt skud. Den kommer til at hedde Duo, men ikke Renault. Den skal nemlig produceres af et nyt undermærke, der hedder Mobilize.